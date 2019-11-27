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Jandarmadan bağış yapan öğrencilere çok özel ziyaret

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Jandarmadan bağış yapan öğrencilere çok özel ziyaret
ANKARA İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti. Jandarma yetkilileri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yenimahalle'deki Türkan Azmi Köksoy İlkokulu'nu ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na öğretmenleri adına bağışta bulunan 3-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Yetkililer, ziyarette, öğretmene sertifika ve çiçek verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden yetkililer, jandarmanın görevleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı. Sınıf öğretmeni de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmetçiğe teşekkür etti.
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Jandarmadan bağış yapan öğrencilere çok özel ziyaret
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