Kıraathane müdavimi gençlere izcilik eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN Belediyesi, Millet Kıraathaneleri müdavimi gençlere izciliği tanıttı. Gençler, Kızılcahamam'da izcilik atölyesine katılarak hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlerde bulundu. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Kıraathane Buluşmaları"na katılan gençlere yönelik kültürel faaliyetlerine sportif faaliyetleri de ekledi. Sincan Belediyesi gençleri "İzcilik" ile buluşturdu. Gençlere izciliğin temel bilgileri, el becerileri, bayrak töreni, doğa ve doğada yaşam becerilerini içeren eğitimler verildi. İzcilik hakkında kısa bir eğitim alan gençler daha sonra doğa yürüyüşü yaparak keyifli zaman geçirdi.Bunun yanı sıra sportif etkinlikler de gerçekleştirildi. Gençler Osmanlı zamanında oynanmaya başlanan geçtiğimiz yıllarda milli spor dalları arasına giren matrak oyunu oynadı. Ata sporumuz okçuluk hakkında da bilgi alan gençler daha sonra ok attı. Gençler "Kıraathane Buluşmaları"nın kendileri için bir şans olduğunu dile getirerek, bu imkanı sağlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.