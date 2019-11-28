Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı

BUGÜN NELER OLDU

AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. Ümitler kategorisinde Arzu Ceren İdeci 3 altın madalya, Abdülkadir Yamakçık 2 gümüş madalya, Selin Kararmış 2 gümüş madalya, Metehan Akkoç 1 gümüş madalya,