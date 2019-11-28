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Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı
AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. Ümitler kategorisinde Arzu Ceren İdeci 3 altın madalya, Abdülkadir Yamakçık 2 gümüş madalya, Selin Kararmış 2 gümüş madalya, Metehan Akkoç 1 gümüş madalya, Yıldızlar kategorisinde Gül Nisa Akkayaoğlu 3 altın madalya, Elif Eylül Acar 3 altın madalya, Arda Eren İdeci 2 gümüş madalya, Ceren Kandemir 1 gümüş, 1 bronz madalya, Hümeysa Kuluçlu 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
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Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı
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