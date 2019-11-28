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Otobüs dolusu kitap Yenimahalle’de

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Otobüs dolusu kitap Yenimahalle’de
GEZICI Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Yenimahalle'ye geldi. Okuma alışkanlığını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane'nin, Yenimahalle'deki ilk durağı Batıkent Meydan oldu. Bünyesinde 3 bin 500'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin önünde vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap alabilmek için kimlik bilgileriyle üye olmanın yeterli olduğu Gezici Kütüphane önünde, Yenimahalle Belediyesi YENİMEK öğretmenleri ebru yaparak vatandaşları ebru sanatı ile tanıştırdı. Vatandaşlar, 19 farklı noktada 10 Aralık'a kadar devam edecek olan Gezici Kütüphane ve Ebru Sanatı etkinliği ile ilgili yer, saat ve tarih bilgilerine Yenimahalle Belediyesi'nin 0312 526 65 24 numaraları telefonundan ulaşabilecek.
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Otobüs dolusu kitap Yenimahalle’de
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