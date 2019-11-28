Pursaklar Belediyesi istihdam sağlıyor

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PURSAKLAR Belediyesi İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası oluşturuldu. Vatandaşlar buradan da İŞKUR'la ilgili işlemlerin takibini yapabilecek. Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay imzaladı. İmzalanan protokolün ardından, belediye içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası'nın açılacağı yer incelendi. İŞKUR Hizmet Noktası ile ilçedeki iş arayan vatandaşlara İŞKUR hizmetleri daha hızlı ve kolay ulaşacak. Başkan Ertuğrul Çetin, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz Hizmet Noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.