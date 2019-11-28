Zor zamanların belediyesi

BUGÜN NELER OLDU

BEYPAZARI Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız sürdürüyor. Her yıl yüzlerce aileye umut olan hizmet, yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını daha çok kişiye ulaştırıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, yatak, yorgan ve mutfak eşyalarının yanı sıra her türlü giysi belediye ekiplerince alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bağışçılar giyilebilir durumda olan giysilerini ve kullanılır durumda olan eşyalarını Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü görevlilerine ulaştırarak, giysi ve eşya bağışında bulunabiliyor.