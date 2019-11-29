Başkan Köse’ye kürsü yasağı

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine karşı anlamsız bir tavır aldığını ileri sürdü. Mamak Belediye Başkanı'nın iddiasına göre Yavaş, Köse'nin Büyükşehir Meclisi'nde konuşmaması içinde elinden geleni yaptı. Köse'ye olan tavrı nedeniyle Mamak'ı da cezalandırdı. İlçeye hizmet ambargosu uyguladı. Başkan Köse, Başkan Yavaş ile arasında yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı: Başkan Yavaş, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, bu toplantıda Köse'nin söylemediği şeyleri meclis toplantısında gündeme getirdi. Köse, konuya ilişkin söz istedi. Ancak Yavaş Köse'nin konuşmasına izin vermedi. Yavaş, "İstiyorsanız savcılığa gidin" şeklinde garip bir çıkış yaptı.Araya grup başkanvekilleri girdi. Ancak bu şekilde söz alabilen Köse, koordinasyon toplantısında talep ve şikâyetlerde bulunmadığını sadece düşüncelerini ifade ettiğini söyledi. Yavaş, Köse'nin nerede ne zaman nasıl konuşması gerektiğini karar vermeye kalktı. Sürekli oturduğu yerden konuşmasını istedi. Adeta Köse'ye kürsüyü yasaklamaya kalktı.Halkın seçtiği Başkan'a seçmen tarafından gönderildiği başkentin Meclisi'nde 'Yeter artık söz vermiyorum' bile diyebildi. Yasaların kendisine bu yetkiyi verdiğini ileri sürdü. Köse engellemelere rağmen düşüncelerini açıklamaya devam edeceğini açıkladı. Vuslat AY