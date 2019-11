Başkent OdaOorkestrası 55 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğu 1 Aralık 1964 tarihinden bu yana gönüllülük ilkesi ile müzik yapan orkestra genç sanatçıları sahne ve orkestra ile buluşturmak amacıyla, yine halka açık ve ücretsiz bir konser verecek. Şef'in yöneteceği konserde Başkent Oda Orkestrası, Elif Eroğlu (12) ve Derin Şensoy'a (14) eşlik ediyor.Başkent Oda Orkestrası'nın 55. Sanat Yılı adına biz de SABAH Gazetesi Ankara eki için orkestranın Şefi Şerif Can Ünver ile bir söyleşi gerçekleştirdik.Ben profesyonel müzisyenim. Başkent Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Çello çalıyorum.7 senedir de şeflik ile ilgileniyorum.Bunun üzerine yüksek lisans yaptım. Şimdi de Başkent Oda Orkestrası'nın daimi şefliğini yürütmekteyim. Bunun yanı sıra orkestranın sezon programları, konser programları, provalar ve çalışmaları ile de elimden geldiğince ben ilgileniyorum. Her ne kadar profesyonel müzisyen olsam da kendimi her zaman amatör bir şef olarak düşünüyorum.Başkent Oda Orkestrası amatör bir orkestra.En önemli özelliği de orkestrada görev yapan yediden yetmiş yediye herkesin amatör olması.Bunun yanı sıra yaş aralığımız da geniş. Mesela viyola çalan üyelerimizden biri 85 yaşında ve solistlerimiz 12-14 yaşında olabiliyor. Başkent Oda Orkestrası 55 yılda pek çok da şefe ev sahipliği yapmış bir orkestra. Dünyanın önde gelen pek çok operasını konuk şef olarak yöneten Howard Griffiths, Gürer Aykal, Dağhan Doğu, Artun Hoinic, Bujor Hoinic, gibi pek çok ünlü şef bu orkestrada şef olarak görev almış.Bizi renkli ve neşeli yapan şey bu işi gönüllü yapıyor olmamız sanıyorum. Bu işi gönülden yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de bu misyonu üstlenmiş olan yegâne orkestra olduğumuzu düşünüyorum.Bizim farkımız halkımızla sanatsal değer taşıyan müzikleri ücretsiz buluşturuyor olmak. Başkent Oda Orkestrası bunu 55 yıldır yapıyor.Sınav yapmıyoruz. Sadece, katılmak isteyenleri her pazar yaptığımız provalara davet ediyoruz. Kişiler kendilerine bakıp, tartıp, ben bu orkestrada çalabilirim ya da yapamam diyerek kendileri karar veriyor. Ben yapabilirim, yapacağım bu işi diyenleri de çalıştırıyoruz. Ekstra provalar koyuyoruz, onlarla ücretsiz özel dersler yapıyoruz. Bu dersler de tamamen gönüllü yapılıyor. Aramızda hayatında ilk defa sahneye çıkanlar var. Örneğin 10'lu yaşlardaki amatör flütçümüz Aslı. Aslı şu an son derece iyi çalmaya başladı ve oldukça iyi bir gelecek vaat ediyor.Yine ikinci kemanlarda grup şefliği yapan amatör bir üyemiz var. Asıl mesleği havacılık mühendisliği.Hemşire, doktor, ressam, mühendis, CEO, kimyager, profesörler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan emekli müzisyenler, emekli hâkimler, öğrenciler. Belli bir meslek grubu ağırlığı yok aslında. İlginç bir profile sahibiz. Orkestramızda enerji sektöründe çalışanlardan tutun da şirket sahiplerine kadar farklı iş dallarında çalışan veya çalışmış kişiler varBizim orkestramız 20-25 kişilik bir orkestra.Ama aldığımız takviyelerle zaman zaman bu sayı artıyor. Ancak 1 Aralık'taki konserimizde hemen hemen çekirdek kadroyla sahneye çıkacağız.2017'ye kadar Devlet Opera ve Balesi'nde yaptık. 2017'den bu yana da provalarımızı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın prova yaptığı salonunda yapıyoruz.Başkent Oda Orkestrası olarak bizim yegâne sıkıntımız, kurumsal kimliğimizin olmamasıydı.Bu sene, orkestrayı kurumsal bir yapıya oturtabilmek için Başkent Oda Orkestrası Kültür Sanat ve Eğitim Derneği adı altında bir dernek kurduk. Bu derneğin de ilk organizasyonu da uluslararası bir konser oldu. 2019 2020 sezon açılış konserini, Berlin Filarmoni orkestrasınca kurulan, amatör BePhil orkestrasında yer alan sanatçılardan bazılarının katılımı ile 13 Ekim 2019 tarihinde CSO sahnesinde gerçekleştirdi. Bu sayede çalışmalarını uluslararası düzeye taşımış oldu. Başkent Uluslararası Amatör Orkestrası adı altında gerçekleştirilen konserde Başkent Oda Orkestrası'na katılan ve farklı ülkelerden gelen 18 konuk sanatçı yer aldı.Şimdi, 55. Doğum günü kutlaması için, orkestramızın misyonu ve vizyonu gereği genç müzisyenlere imkân tanıyalım istedik. Adana'dan ve Bilkent Üniversitesi'nden çok yetenekli 2 genç kemancımız var.Derin Şensoy ve Elif Eroğlu. Onlar da 1 Aralık'ta oldukça başarılı olacağına inandığımız güzel bir konser gerçekleştirecekler.