Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi

BUGÜN NELER OLDU

AKADEMISYEN Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın görülmesine bugün Ankara 33. Ağır Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemeye gönderdiği dilekçe ile duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Bıçak, dilekçede, "Gerek bir önceki duruşma esnasında, gerek soruşturma sırasında sanığın adil yargılama hakkını engellemeye, kamuoyu oluşturmaya, yargılama sürecini münipüle etmeye, savcı ve hakimleri etki altına almaya, hakim ve savcıların vicdanlarıyla bağlantılarını kesmeye, sanığı peşinen suçlu göstermeye yönelik birçok faaliyet gerçekleşmiştir. Adil yargılama hakkını engelleyen bu faaliyetler; duruşma ilk celse öncesi, duruşma ilk celsesi boyunca ve duruşma ilk celsesi sonrası olmak üzere 3 başlık altında gereği yapılmak üzere bilginize ve dikkatinize sunulmuştur. Başta devlet erkanı olmak üzere sayısız üniversite, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sanığı suçlu gösteren açıklamalar yapılmıştır. Sanığı suçlu gösteren, birçok haber ve köşe yazısı yazılmıştır. Dava bitmeden birçok kurumda mağdurun adını taşıyan kütüphane ve benzeri yerlerin açılışı yapılmıştır. Adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için duruşmaların kapalı gerçekleşmesini saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı"Ceren'in babası Mustafa Damar, Ceren'in haksızlığa karşı durduğu için katledildiğini belirterek, "Verilecek hiçbir ceza, hiçbir kurum, hiçbir şahıs Ceren'in yokluğunu telafi edemez. Bu dava milat olacaktır. Ceren sayesinde bu dava sonucu verilecek karar topluma ibret olacaktır. Bu dava ile beklenen adalet, sadece bizlere ve Ceren'e değil, bütün herkese dair olacaktır. Bu dava görevini hakkıyla yapanların davasıdır, çalışarak, emeğiyle kazananların davasıdır. Yargı, katledilen kızımın hesabını sormaktadır. Herkesin istediği hukuk sınırları içerisinde adaletin tecelli etmesidir. Davanın başka mecralara çekilmesine 'savunma' adı altında ahlaksız, hukuk dışı yöntemlerin kullanılmasına fırsat vermeyecektir. Yargımıza güveniyoruz. Kapalı duruşma isteyerek, Ceren davasının takip edilmesini engellemek istiyorlar" dedi.