Cumhurbaşkanımız Ankaragücü ile birebir ilgileniyor

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, kulübün içinde bulunduğu sorunları aşmak için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi. Mert, Beştepe Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya çok güzel bir ilgisi var.Cumhurbaşkanımız şu anda kulübümüzle birebir ilgileniyor. Bu Ankaragücü camiası için çok güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizin tepesinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kulübümüzle ilgileniyor olması, camiamız açısından çok çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ilgilenmesiyle sponsorluklar olabileceğini düşünüyorum. Oradan gelecek rakamlarla bir ödeme planı sunulacak. Bu ödeme planı sayesinde inşallah eksi 3 puan derdinden kurtulup, en önemlisi ligde kalmamız için transfer yasağının kaldırılmasını sağlayacağız. İnşallah bunları tamamlayabiliriz diye düşünüyorum."KULÜPTE her şeyin aşama aşama gerçekleşeceğini anlatan Fatih Mert, "Ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmam ve satmayı da sevmiyorum. Yapabileceklerimi söylüyorum. Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu. Öncelikle bu bilinsin. İkincisi, puan silinme cezası derdinden kurtuluyor, kurtulma aşamasında. Bundan sonraki aşamada transfer yasağı var. Hepsi aşama aşama olacak. Ben ümitliyim, taraftarımız da ümitli olsun. İnşallah bu işleri hep birlikte, omuz omuza, el ele, birleşerek, bütünleşerek çözebiliriz" diye konuştu.YÖNETIM kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları ziyaretler sonucunda takımın önünün açılacağını savunan Fatih Mert, şunları kaydetti: "Anıtkabir'i, Ankara Valiliği'ni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve İl Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik. Şehrimizin büyüklerine, kulübümüzün gerçekleştirmiş olduğu bir ziyaretti. Kulübümüze gelerek bizi ziyaret eden belediye başkanlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel sektörden, iş adamlarından, sivil toplum kuruluşlarından ziyaretler başladı. Bu Ankaragücü için güzel bir gelişme. Bunlar Ankaragücü'nün geleceğine dair iyi sinyaller. Kulübümüzde bir yapılanma başladı. Bu yapılanmanın meyvelerini, sezon sonunda takımı ligde tutarak inşallah alacağız."GÖREVE geldikleri günden bu yana, FIFA'daki puan silme cezasına sebebiyet verebilecek borç dosyalarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Fatih Mert, "Beş futbolcuyla ilgili bir süreç ilerliyor. Bizim teklif ettiğimiz rakamlar var, onların istediği rakamlar var. Bir orta yol bulup, bu beş futbolcuya olan borçlar nedeniyle eksi 3 puan derdini bitirmek istiyoruz. Bunların haricinde gelmeye başlayan dosyalar da var. Elimizdeki bütçe ve kaynağa göre bir teklif sunacağız. Şu anda çok bir para akışı yok" açıklamasında bulundu.ANKARAGÜCÜ Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli taraftarların takım için önemli itici bir güç olduğunu da vurguladı. Son oynadıkları Trabzonspor maçında bunu gördüklerini belirten Mert, "Ankaragücü taraftarı gerçekten ama gerçekten, bunu laf olsun diye söylemiyorum, itici bir güç. Taraftarlarımızla her zaman farklıyız. Bunu Trabzonspor maçında da gördük. Yayıncı kuruluşun spikeri bile şaşırıyor. 'Takım 3-0 yenik, şu anda hala tezahürat yapılıyor' diyor. Çok mutluluk verici bir olay" diyerek sözlerini tamamladı.