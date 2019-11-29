Fizik tedavi tamam sırada cıhazlar var

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1.5 kilo olarak dünyaya gelen organlarında gelişim geriliği saptanan kızını tedavi ettirebilmek için 10 yıl önce Osmaniye'den Ankara'ya taşınan Anne Gülhan Esen maddi imkânsızlıklardan dolayı kızına ne cihaz alabiliyor ne de fizik tedavi yaptırabiliyordu. Ayşe Sıla Cengiz, kalp, bağırsak, mide, kalça, ayak ve mesanesinden şimdiye kadar 15 ameliyat geçirdi. Yüzde 98 engelli raporu bulunan ve 7 yaşında yürümeye başlayan Ayşe Sıla Cengiz, SABAH Ankara'nın 23 Kasım'da manşetten duyurduğu '13 yıllık ömründe 15 ameliyat' başlıklı haberi üzerine harekete geçen özel hastane, küçük Sıla'ya umut oldu. Anne Gülhan Esen, "Öncelikle SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Kızımın elini tutup ayağa kaldırmaya çalıştılar ya o yetti bana. Beni aradıklarında çok mutlu oldum. Evden alınıp hastaneye getirildik. Bizimle ilgilendiler. Kızım hastanede sevgi ve ilgi gördü. Allah onlardan razı olsun. Bu yaptığı hayırlar kabul olsun. Fizyoterapistimiz Rıdvan Bey'den çok memnun kaldık. Bana biz bunu başaracağız, yapacağız emin olun dedi. Bizim için umut oldu. Fizik tedavimiz tamam. Cihazlar için 130 bin TL'ye ihtiyacımız var dedi.Başhekim Medeni Yılmaz, Ayşe Sıla'nın durumunu öğrendik. Hastane olarak kızımızın tedavisini biz burada üstlenmeye karar verdik. Rehabilite edilmesi toplumdaki yaşamının daha rahat sürdürebilmesi için gerekli ne varsa burada elimizden gelen katkıyı ve gayreti hep beraber sürdürmeye çalışacağız" dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç Dr. Özlem Cemeroğlu, "Sıla'yı gazetede okuduk. Serebral Palsi dediğimiz bir tablo. Epey uzun bir sağlık problemi sürecinden geçmiş. Ve bu rahatsızlıklar serebral palsi çocukluk çağının en sık sakatlık bırakan hastalıklarındandır. Sıla'nın da anne karnında henüz başlamış. Kan uyuşmazlığı erken doğum öyküsü var. Sonraki süreçte beyin dokusunun gelişmemesiyle birlikte kas iskelet sisteminde bazı kalıcı diyebileceğimiz problemler olmuş ve ameliyatlar geçirmiş. Yürümeyi kazanmış ama Sıla'nın şuanda ihtiyacı olan bazı eksiklikleri tamamlamak yürüme hızını ve mesafesini arttırmak bununla birlikte yürüme şeklide çok normal değil. Amacımız bunları düzeltmek. Rehabilitasyon programları uzun solukludur. Biraz daha zamana yayarak rehabilitasyon programına alacağız. Son dönemde devletimizin bu çocuklara sağladığı çok büyük imkânlar var. Sağlık raporları, maddi yardımlar, sağlık destekleri çok fazla. Sıla'da hem bunlardan hem bizim rehabilitasyonumuzdan yararlanıp daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum" diye konuştu. Fizyoterapist Rıdvan Yılmaz, "Sıla'nın günlük yaşam aktivitelerini arttırıp daha kaliteli bir yaşam sürmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini takip ve kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.