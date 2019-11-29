Gençler 3’te 3 peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SON üç maçında topladığı 7 puanla çıkışa geçen Gençlerbirliği, bugün ligin güçlü ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayacak. Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak. Mücadelenin hakemi ise Zorbay Küçük. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu son dönemde iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak istedikleri seviyede olmadıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler yapacağız" dedi. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz dışında eksik bulunmuyor.Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, 32 yaşında olmasına rağmen zayıf yönlerini geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Lige baktığınız zaman takımlar arasında çok küçük puan farkı var. En alttaki takım ile orta sıralardaki takımlar arasında fark gerçekten küçük Arka arkaya 2-3 maç kazandığınız zaman kendinizi bir anda tablonun ilk bölümünde buluyorsunuz. Son iki maçımızı kazandık, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Zor bir mücadele olacak ama galibiyet amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.