İşitme engelliler TBBM’yi ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

İŞARET Dili uzmanı Tuğçe Utlu öncülüğünde gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclis Gezisi öğrencilere sınav haftası moral oldu. Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi İşitme Engelliler öğrencileri Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un daveti ile meclisin tüm birimlerini gezme şansı buldu. Merakla başlayan gezi şeref kapısından başladı. Rehber eşliğinde sunum yapılan gezi de işaret Dili uzmanı Tuğçe Utlu ve Mesut Yazıcı tarafından tercüme edildi. Geziye sürpriz bir misafir de ortak oldu. Meclis kütüphanesinde çalışan İşitme Engelli Naim İseri öğrencilerle keyifli diyaloglar gerçekleştirdi. Şeref kapısından sonra içeri girilerek Genel Kurul, kütüphane ve parti locaları gezilerek TBMM'nin hem çalışma sistemi hem de tarihi mimarisi anlatıldı.