Tarladan pazara havucun hikayesi

BUGÜN NELER OLDU

Beypazarı'nda sabah erken saatlerde tarlaya ulaşan işçiler havuç sökümü yapıyor. Tarlada toplanarak çuvallara doldurulan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek genellikle bayanların çalıştığı paketleme kısmına ulaşıyor. Sebze halleri ve marketlerde Beypazarı havucu ismi ile yer alan havuçlar, ev hanımları tarafından özellikle tercih ediliyor. Beypazarı'nda 60 bin dönüm ekili alandan 300 bin ton havuç hasadı gerçekleşiyor. Havuçların bir kısmı günlük kullanıma, bir kısmı kuyulamaya bir kısmı da soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Kuyulardaki havuçlar Şubat-Mart aylarına kadar, soğuk hava depolarına koyulan havuçlar ise Mayıs-Haziran aylarına kadar sevkiyatı yapılıyor. Havuç üreticisi Erhan Kızılay, 1 yıl boyunca aralıksız havuç üretiminin olduğunu belirterek kış havuç hasadının güzel başladığını söyledi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi, yağış olmaması gibi durumların havuç üretimini etkilemediğini vurgulayan Kızılay, en zor dönemlerin toprak üzerinin buz tuttuğu dönemler olduğunu aktardı. Tarlada çalışan işçilerin tamamının Suriyeli vatandaşlardan oluştuğunu belirten Kızılay, "Hasadımız güzel başladı. Bir sıkıntımız yok. Şartlar yoğunlaşacak ama bizim de buna karşı tedbirimiz var. Havaların sıcak gitmesi bizi şu anda etkilemiyor. Kış hasadında dönüm üzerinden ortalama 6-7 tonluk bir verim bekliyoruz. Şu anda bizimle birlikte 30 işçi çalışıyor ve çoğu Suriyeli. Suriye'den geldiler, burada çalışıyor. Kış hasadı olduğu için yağmur, çamur oluyor. Bizim 365 gün havucumuz var. Havuç kış ürünü. Haziran ayında taze ürünümüz çıkıyor ve böylece devam ediyoruz" dedi.Bulundukları bölgede su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Kızılay, bu durumun üretimi etkilediği aktardı. Özellikle yaz aylarında tarlada çalıştıracak işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Kızılay, kullanılan makinelerin de giderlerinden dolayı maliyetin arttığını vurguladı. Havucun kilosunu 80 kuruş gibi bir rakama sattıklarını söyleyen Kızılay, çiftçinin kar edemediğini, aksine zararda olduğunu da sözlerine ekledi. Kızılay, "Çok zorluklar yaşıyoruz aslında, özellikle iklimsel sıkıntılar bunlar. Makineye döndük artık. Makinenin de maliyetleri çok fazla. Bizim ürünlerimiz dışarıya gitmiyor. Fiyatlar bizi kurtarmıyor. Kilosunu 70-80 kuruşa satıyoruz. Ürünümüzü İstanbul Hali'ne gönderiyoruz orada da 1 lira 30 kuruş gibi fiyatlara satılıyor. Bizi kurtarmıyor açıkçası. Nakliye, işçilik, paketleme, kasa gibi maliyetler bindiği için halde 1 lira 30 kuruşa satılan havuçtan bize 1 kuruş kalmıyor. Zarar ediyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.MARDINLI olan ve 25 senedir Beypazarı'nda ikamet ettiğini söyleyen Türkan Çur, 3 senedir bulunduğu tarlada çalıştığını belirtti. Çur, "Kadın olarak çalışmak tabii ki zor oluyor. Evin hanımı olmak daha kolay olur. Tüm zorlukları kadınlar çekiyor. Havuç hava soğuk olunca daha iyi oluyor. Yazın fazla kazanamıyoruz. Saat 11'e kadar anca kazılıyor sonra sıcaktan çalışılmıyor. İşverenlerle, işçiler arasındaki bağlantıyı ben kuruyorum. Çünkü kendileri dil bilmiyor. Baştaki çavuş iyi oldu mu onlar işçileri çalıştırıyor. Ben okuma yazma bilmiyorum o yüzden buranın çavuşu benim oğlum. Onları getirip, götürmeyi, hesap kitabını o yapıyor. Ben de işçilerin başındayım" dedi.