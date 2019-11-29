Yenimahalle şehidinin adı parkta yaşayacak

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YENIMAHALLE Belediyesi, geçtiğimiz yıl şehit olan Nevşehirli Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin adını Yenimahalle'de baba evinin önündeki parkta yaşatacak. İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Bekli, ölümünün 1'inci yılında evinin önünde belediyenin düzenlediği törenle anıldı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasıyla başlayan törene; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip ile TSK komuta kademesi, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, şehidin ailesi, akrabaları ve komşuları katıldı.Şehit Bekli'nin kardeşi Mustafa Eren Bekli "Abimin adı bu parkla ölümsüzleşti. Gelecek kuşaklar da artık onu tanıyacak" diyerek Basın İş Sitesi'ndeki evlerinin önüne yapılan park için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Yaşar da Şehit Emre Vahit Bekli ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Yaşar "Şehidimizin adına, ailesinin isteği üzerine parkı yaptık. Aldığımız her özgür nefesi şehitlerimize borçluyuz. Vatan evlatlarımıza borcumuzu ödememizin bir yolu yok. İnşallah burada yetişen çocuklar da bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bireyler olacak" diye konuştu.