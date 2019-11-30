Abdulselam, kamerasıyla yakınlarını görüntüledi

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TUŞBA ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Sariye- Çetin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan, Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan (11), kameramanlık hayali kurarken, karton ve fon kağıtlarından kamera yaptı. Abdulselam, kameraman olma hayalinin 7 yaşında, televizyonlarda haber izlerken başladığını söyledi. Abdulselam, babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Abdulselam, okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Abdulselam'ın sınıf öğretmeni olan, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan kamerayı sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden ilgi gördü. Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Abdulselam Arslan ile ilgili haberler gazete ve televizyonlarda haber olarak yer alınca Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel harekete geçti.Akköprü İlkokulu'na giden Aytekin Polatel ve beraberindeki kameramanlar, Abdulselam'a 3 saat süren kamera eğitimi verip, aynı gün Ankara'ya döndü. Polatel, Asdulselam ve sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı da Ankara'ya götürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abdulselam'a kamera hediye etti. Kamerasını Ersoy'un elinden alan Abdulselam, Van'a döner dönmez ilk iş olarak sınıfındaki arkadaşlarını ve ailesini görüntüleyip, röportaj yaptı. Arkadaşlarının alkışları arasında sınıfa giren Abdulselam Arslan, kamerasını tripotun üzerine yerleştirdikten sonra çekime başladı.