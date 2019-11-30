Akdemir’den Yavaş’a: Biz taleben değiliz

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Metin Akdemir Başkan Mansur Yavaş'ın sürekli söz kestiğini ve azarlar üslupta konuştuğunu belirterek "Sizin bizden bir tık yukarda oturmanız bize emir verme hakkı vermez. Biz sizin talebeniz değiliz. Meclis'i yönetemiyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Başkan Mansur Yavaş araya girmek istedi ancak Akdemir izin vermedi ve Yavaş'ı hatiplerin insicamını bozmakla, tribüne oynamakla suçladı. Keçiören Belediyesi Meclis Başkanvekili Metin Akdemir, "Mansur Yavaş, Ankara'yı yönetemiyor. Başkanlık için hazırlıksız bir ekibi yok" dedi.Metin Akdemir "Önceki meclis toplantılarında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi konuşturmamak için yaptığı konuşma var. Tutumunu daha önceki konuşma ve iradesine bakarsanız görürsünüz. Diğer meclis üyelerimize tavrından ve üslubundan dolayı çıkıştım. Milleti konuşturmuyor" diye konuştu. "Mansur Yavaş Ankara'yı yönetemiyor" diyen Metin Akdemir, "Kendisini hazırlıksız buluyorum. Plansız, ekibi yok. Bana göre başkenti ve meclisi yönetemiyor. Yapması gereken giderleri yapmıyor. Hizmet olarak giderleri yapacağım diyor ama yapmıyor. Hizmet yapmayınca para harcanmıyor. Sonra ben tasarruf yaptım diyor. Böyle bir şey olmaz. Bir bütçe borçla dengelenemez" ifadelerini kullandı.