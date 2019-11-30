Bakan Selçuk, Ege Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti. Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliği gelen Bakan Selçuk, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile vakıf ve dernek yöneticilerince karşılandı. Fuar alanın girişindeki zeybek ekibin gösterisini ilgiyle izleyen Selçuk, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aydın Valiliği'nin standını ziyaret eden Selçuk'a burada incir ikram edildi. Daha sonra sırasıyla Adnan Menderes Üniversitesi, Afyonkarahisar Valiliği, Aydın Ticaret Odası ve Kuyucak Kadın Kooperatifi stantlarını gezen Bakan Selçuk, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.