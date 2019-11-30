Başkan Ertuğrul Çetin şampiyonlarla buluştu

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BAŞKAN Ertuğrul Çetin, 8-10 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü anma kupası müsabakasında minikler ve yıldızlar kategorilerinde 11 madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcuları ile yemekte bir araya geldi. Sporcularla tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı tebrik eden Pursaklar Belediye Başkanı Çetin,Biz belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız. Tekrardan kazanmış olduğunuz madalyalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum'' dedi. Yemek programının ardından