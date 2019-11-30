Bütçede denge ilk kuralımız

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TFF 1. Lig'e bu sezon yeni çıkmasına rağmen adından söz ettiren Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, takımın hedeflerini dile getirdi. Keçiörengücü'nde yaklaşık 13 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını belirten Tahiroğlu, "Bu süreçte 3. ve 2. Lig'in ardından şu an 1. Lig'deyiz. Bu lig diğer liglere göre daha zor. Başarılı olmak ve yabancı kontenjanından dolayı bir şeyler yapmak zor.Şampiyonluk olamasak da Play Off'a kalıp bir başarı elde edebiliriz" dedi.Liglerde birçok kulübün ekonomik problemler yaşamasına karşın hiçbir oyuncuya borcu olmadığını vurgulayan Başkan Tahiroğlu şöyle devam etti: "Biz kulüp olarak ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için bir sıkıntımız yok.13 yıldır kulüp başkanıyım. Ne devlete ne de futbolcuya borcum olmadı. Bu sebepten ne bir kurumla ne de bir futbolcuyla alacak verecek davasına girmedim. Bunun bir sebebi de altyapıya önem vermemiz."Amacımız Yeni Malatyayaspor'u eleyip bir üst tura çıkmak.BAŞKAN Tahiroğlu, "Bu sezon zaman kısıtlı olduğu için Akademi Ligi'ne katılamadık. Ama gelecek sezon bu lige katılıp daha çok önem vereceğiz. Altyapıdan futbolcu çıkartmaya çalışacağız. Amatör branşlarımızda mevcut. Burada 1500'e yakın sporcu kardeşimiz var ve hiçbirinden ücret alınmıyor. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, devletine, milletine değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmek" dedi.