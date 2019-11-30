Bütçede denge ilk kuralımız

TFF 1. Lig'e bu sezon yeni çıkmasına rağmen adından söz ettiren Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, takımın hedeflerini dile getirdi. Keçiörengücü'nde yaklaşık 13 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını belirten Tahiroğlu, "Bu süreçte 3. ve 2. Lig'in ardından şu an 1. Lig'deyiz. Bu lig diğer liglere göre daha zor. Başarılı olmak ve yabancı kontenjanından dolayı bir şeyler yapmak zor. Ekonomik imkanlarda çok önemli. Bu sezon gelirlerimize göre giderlerimizi ayarladık. Şu zamana kadar 18 puan topladık ve iyi gidiyoruz.
Şampiyonluk olamasak da Play Off'a kalıp bir başarı elde edebiliriz" dedi.
13 YILDIR BAŞKANIM
Liglerde birçok kulübün ekonomik problemler yaşamasına karşın hiçbir oyuncuya borcu olmadığını vurgulayan Başkan Tahiroğlu şöyle devam etti: "Biz kulüp olarak ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için bir sıkıntımız yok. Gelirimize göre giderimizi düzenlediğimiz için bir sorunumuz olmadı.
13 yıldır kulüp başkanıyım. Ne devlete ne de futbolcuya borcum olmadı. Bu sebepten ne bir kurumla ne de bir futbolcuyla alacak verecek davasına girmedim. Bunun bir sebebi de altyapıya önem vermemiz. Fazlaca dikkat edip doğru futbolcuyu almamız. Bu noktada hocamız ve teknik heyetimizde çok önemli."
İLKLER HEDEFİMİZ
"Amacımız Yeni Malatyayaspor'u eleyip bir üst tura çıkmak. Niyetimiz Türkiye Kupası'nda final oynamak. Keçiörengücü olarak ilkleri yapmaya çalışıyoruz."
GAYEMİZ DEĞERLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK
BAŞKAN Tahiroğlu, "Bu sezon zaman kısıtlı olduğu için Akademi Ligi'ne katılamadık. Ama gelecek sezon bu lige katılıp daha çok önem vereceğiz. Altyapıdan futbolcu çıkartmaya çalışacağız. Amatör branşlarımızda mevcut. Burada 1500'e yakın sporcu kardeşimiz var ve hiçbirinden ücret alınmıyor. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, devletine, milletine değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmek" dedi.