Buzdolaplarımızın halini gelin görün

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Yavaş'a yanıt verdi: AK Parti üyesi olduğu için aldığı sosyal yardımlara göz dikilen, AK Parti'den istifaya zorlanan, CHP'li Mansur Yavaş'ın gadrine uğrayan vatandaşlarımızın anlatımları basında yer almaya devam ediyor. En baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan hemşerilerimizin isimlerini, kendilerine olan saygım gereği paylaşmıyorum; CHP'li Mansur Yavaş'ın demesiyle de paylaşacak değilim. Ancak bütün isimler bizde ve fakat mahfuz. Gerçekler ortada iken Yavaş beni "iftira" ile itham ediyor. İftiranın hukukta bir karşılığı vardır. İftira bir suçtur ve cezası vardır; bir haksız fiildir ve tazminatı gerektirir. Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun. Ben de bizde mevcut ve mahfuz olan isimleri ve bilgileri adli mercilerle paylaşayım. Yavaş'ın bu ayıp karşısında bugüne kadar kızarmayan yüzü belki böylece mahkemede kızarır. Eğer öyle değilse ben ceza çekmeye ve tazminat ödemeye razıyım"Karagedik Ercan Mahallesi Muhtarı Recep Sümer, İYİ Parti'den kendisini aradıklarını ve yardım vermek için mahallede yardım alanların isim ve numaralarını istediklerini söyledi. Mahallelinin sırf tuttuğu parti yüzünden yardım alamadığını ve bunun çok yanlış bir tutum olduğunu belirtti. Eskiden 300 vatandaşın yardım aldığını şimdilerde bu sayının 100 kişiye kadar düştüğünü söyledi. Karagedik Aydın Mahalle Muhtarı Fevzi Yüksek ise, 3 ay önce kendisini arayan İYİ Parti'den temsilci Ahmet Yüksek'in ihtiyaç sahiplerinin isimlerini istediğini söyledi. Muhtar Yüksek, "Bir hafta boyunca evrak hazırladık yardım edeceğiz dediler etmediler vatandaşın umuduyla oynadılar. Vatandaş sürekli kapımıza geldi hani yardım yapacaklardı bizi arayıp e devlet şifrelerimizi istediler kaydınızı AK Parti'den silip İYİ Parti'ye geçirelim demişler. Yapılan ayrımcılığı kınıyorum herkese eşit hizmet edilsin. Seçim zamanı vaat edilen vaatler yerine getirilsin" ifadelerini kullandı.5 çocuk annesi Sevilay Dinçsoy ise soğuk kış gününde evlatlarını ısıtmak için sürekli tezek yaktığını kömür ve gıda yardımı alamadığını belirterek, "Eşim çoban, kıt kanaat geçiniyoruz evimizde ne kömür var ne de dolabımda yemeklik malzeme. Çocuklara süt veriyorum komşulardan gelen yemekleri yediriyorum. Dolabımda komşudan gelen çorba var. Eskiden yardım alıyorduk ama İYİ Parti'ye üye değilsiniz diyerek yardımları kestiler. Bunu yapanların hiç mi vicdanı sızlamıyor? Evim ortada gelip gözleriyle görsünler sesimizi duysunlar" diye konuştu.Karagedik Mahallesi'nde ikamet eden Körükçü ailesi geçim sıkıntısı çektiklerini ve sırf AK Parti üyesi oldukları için yardım alamadıklarını belirtti. 3 çocuk annesi Asiye Körükçü, "Dolabım tam takır kuru bakır. Akşam ne pişireceğim, sabah ne yapacağım diye düşünmekten yoruldum. Sarma sarmak istedim pirinç yok, şehriye çorbası yapayım dedim şehriye yok. Çocuklar her gün aynı yemeği yemekten sıkıldık diyor. Ne kömürümüz var ne de gıdamız. İnce odunları yakıp ısınmaya çalışıyoruz" dedi. Kahvehanede çalışan Metin Körükçü kendisini arayanların AK Parti'yi bırak yardım edelim demelerine rağmen partisini bırakmadığını ama yapılan yanlışın son bulmasını istedi.ASTIM hastası olan ve tek başına yaşayan 57 yaşındaki Ayşe Dinçsoy ise, yakacak olmadığı için buz gibi evde oturduğunu söyledi. Yardım bekleyen kadın, "Dolabım görüldüğü gibi boş komşular ne verirse onu yerim bana yardım etsinler. Eşim 20 yıl önce beni terk etti, tek başıma yaşamaya çalışıyorum" dedi.GÖLBAŞI Karagedik Mahallesi'nde oturan Mehmet Sümer, "3 ay önce arayıp AK Parti üyesisiniz yardım almak isterseniz İYİ Parti ya da CHP'ye üye olmak zorundasınız dediler. Ben de köyde oturduğumu ve merkeze gidemeyeceğimi belirttim. Daha önceleri kömür ve gıda yardımları alıyorduk ama şimdi dolabımız tam takır kuru bakır. 3 çocuğum var geçim zor, kimse partisi yüzünden ayrımcılık yaşamasın. Başkana sesleniyorum gerçek ihtiyaç sahibine yardım edin" dedi.AKDERE'DE yaşayan 57 yaşındaki engelli, KOAH hastası ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise mahallede dahi baskı altında olduğunu söyledi. Vatandaş, "'Sen AK Parti üyesisin sana yardım yok' dediler. İnsanlara neden partili olarak bakılıyor. Lütfen bu hatanızdan dönün" dedi.