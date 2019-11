Şehit Topçu’nun adının verildiği okul, doğum gününde açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde yaptırılan ve Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun adının verildiği 'Şehit Ahmet Topçu Kızılay Anaokulu'nun açılışı yapıldı. Açılışa, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun ailesi ile halk katıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, geleceğin güvencesi çocukların okul öncesi eğitimleri için açılacak anaokulu vesilesi ile bir araya geldiklerini, çocukların yetişeceği okul öncesinde okula intibak eğitimleri alacağı bu ilim irfan yuvasının hayırlı olmasını diledi.Türkiye'nin bütün illerinde birer tane anaokulu açmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım "Mamak'ta açılışını yaptığımız '81 ilde 81 anaokulu' projesi kapsamındaki bu, ne ilktir ne de son olacak. Bununla beraber sayı 30'u geçmiş durumda. İnşallah bütün illerimizde en az bir tane olmak üzere bu anaokullarından yapmaya devam edeceğiz. Bu eserlerde maddi manevi emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje başbakanlığı dönemimde Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi tarafından teklif edilen ve Semiha Hanım'la beraber hamisini üstlendiğimiz bir proje. Makamlar gelip geçicidir ama ülkeye hizmet etmek, bu ülke insanına hizmet etmemin miadı yoktur. Bu can bu nefeste olduğu sürece ülkemiz için, insanımız için, geleceğimizin teminatı yavrularımız için hizmet etmeye, eserler yapmaya devam edeceğiz" dedi.ANAOKULUNUN şehidin doğum gününde açıldığını söyleyen Yıldırım "Bu anaokulunun ismi Şehit Ahmet Topçu. Ahmet Topçu, burada doğdu ve ne güzel tevafuk ki bugün onun doğum günü. 28 Kasım 2019 doğum gününde şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacak bu güzel eserin açılışını şehidimizin annesiyle babasıyla ve kardeşlerimizle beraber açıyoruz. Şehidimizi geri getiremeyeceğiz ama buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler, onun resmini her an görecekler ve onun kendileri için adeta geleceğin övünülecek hedefi olarak görecekler. Şehitlerimiz asla ölü değildir. Onlar peygamberimizin katında müjdelenmiştir. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın dinmemesi, alçak bölücü terör örgütünün ülkemizi bölmemesi için canlarını seve seve verdiler. Aslında Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu kardeşimiz olmakla beraber yine buradan Mamak'tan ikinci şehidimiz Umut Coşkun kardeşimiz. Onun da ismini inşallah yaşatmak için gereken adımlar atılacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı dua ile birlikte Yıldırım ve beraberindekiler kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tek tek sınıfları gezen protokol üyeleri, çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okulun bahçesine de ağaç dikti.