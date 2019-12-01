Başkentlilerin gözdesi hamsi

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BALIK sezonunun başlamasıyla Ankara'da balık bereketi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre Başkentlilerin bu ay ki gözdesi uygun fiyatı ve lezzetiyle hamsi oldu. Gün ağarmadan en hareketli saatlerin yaşandığı Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde mevsime uygun balık çeşitlerinin artması nedeniyle özellikle balıkçılar ayrı bir telaş yaşıyor. Bu yıl balık sezonunun gözdesi hamsi olurken, hamsiyi sardalya ve mezgit izliyor. Kasa fiyatı 40-80 TL arasında değişen hamsi, tezgahlarda ise 5-10 TL arasında satışa sunuluyor. Başkentliler, Ekim ve Kasım aylarında toplamda 3 bin ton balık tüketti. Kış aylarının başlamasıyla Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmesi olan balık Türkiye'nin birçok noktasından Ankara'ya geliyor. Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon'da avlanılan hamsi, sardalya, mezgit, barbun, tekir, levrek, küpes, istavrit ve çipura Başkent'te Ekim ayında bin 600 ton, Kasım ayında ise bin 400 ton tüketildi. Çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ve balık tüketiminde Başkentlilerin şanslı olduğunu belirten Faruk Duman, "Karadeniz'in en taze balığını İstanbul'dan önce Ankara yer. Bize daha erken geliyor. İstanbul ise Marmara balığını bizden önce yer. Rize'de, Hopa'da avcılık var. Mesela dün akşam Sinop'ta tutulan balık bu sabah Ankara'ya geldi" diye konuştu.