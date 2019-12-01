Keçiören’de Âşıklar Şöleni

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi tarafından düzenlenen "Âşıklar Şöleni" programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Âşık geleneği kültürümüzün güzelliklerindendir. Aşık olmadan maşuk olmaz. Doğaçlama ve hızlı zekâ gerektiren bu ustalık sonucu ortaya güzel eserler çıkıyor, geriye gönül nağmeleri kalıyor" dedi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra eski Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, eski Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.