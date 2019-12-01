Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

BUGÜN NELER OLDU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalya Törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehit ve gazilerimizin isimleri Türkiye Cumhuriyetimiz var oldukça yazılı ve gönüllerde de kazılı olacak" dedi. Keçiören'de ikamet eden 151 Kıbrıs Gazisine madalya verilen törende bir konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, "Devletlerin ve milletlerin tarihini yazan kahramanlarıdır. Şehit ve gazilerimizin isimleri Türkiye Cumhuriyetimiz var oldukça yazılı ve gönüllerde de kazılı olacak. O gün müdahale olmasa bayrağımız orada dalgalanmaz o coğrafya Rum coğrafyası olur ve bir tane Türk kalmazdı. Kıbrıs'ta yükselen bayrağımız inmesin, şanlı bayrağımız daha da yükselsin. Allah hepinizden razı olsun, minnettarız" diye konuştu.