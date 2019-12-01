Müthiş gençler

Eryaman Stadı'nda önceki gün son haftaların formda iki ekibi karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 6 haftadır kaybetmeyen BTC Türk Yeni Malatyaspor, 3 haftalık yenilmezlik serisine sahip Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.
Karşılaşmanın başlama düdüğünden son saniyesine kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maç 3-3 berabere sona erdi. Başkent ekibi hanesine 1 puan ekleyerek teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 4 haftada 8 puan toplamayı başardı. Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Gençlerbirliği küme düşme hattından çıktı.
Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçen Başkent ekibi sezona Mustafa Kaplan ile başlayıp ilk 9 haftada 6 puan toplayabilmişti. Hamzaoğlu yönetiminde ise 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyet aldı. Hamzaoğlu ilk sınavını deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında verdi.
HAFTAYA RAKİP FENERBAHÇE
1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 11.hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenmişti. Seyir zevki yüksek olan mücadele taraftarlardan da tam not aldı. Takımını 90 dakika boyunca destekleyen Gençlerbirliği taraftarı teknik adam Hamza Hamzaoğlu'na tezahürat etti, alkışladı.
Havanın soğuk olmasına rağmen teknik ekip, futbolcu ve taraftarların ateşi hiç bitmedi. Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan kırmızı-siyahlı ekip İstanbul'dan 3 puanla ayrılmak istiyor. Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu, bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. İyi oynarken gol yedik. 3-2 geriye düştük. Hiç kolay değil, galibiyetten mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda ama oyuncularım tekrar oyunu bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Stancu'nın son pozisyonuyla dördüncüyü de atabilirdik olmadı.
Sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimizi kaybetmedik. Bizim için bu puanlardan çok daha önemli. Cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.