Müthiş gençler

BUGÜN NELER OLDU

Eryaman Stadı'nda önceki gün son haftaların formda iki ekibi karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın başlama düdüğünden son saniyesine kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maç 3-3 berabere sona erdi. Başkent ekibi hanesine 1 puan ekleyerek teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 4 haftada 8 puan toplamayı başardı.Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçen Başkent ekibi sezona Mustafa Kaplan ile başlayıp ilk 9 haftada 6 puan toplayabilmişti. Hamzaoğlu yönetiminde ise 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyet aldı. Hamzaoğlu ilk sınavını deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında verdi.1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 11.hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenmişti.Havanın soğuk olmasına rağmen teknik ekip, futbolcu ve taraftarların ateşi hiç bitmedi. Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan kırmızı-siyahlı ekip İstanbul'dan 3 puanla ayrılmak istiyor. Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu, bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum.Sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimizi kaybetmedik. Bizim için bu puanlardan çok daha önemli. Cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.