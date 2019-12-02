30 ülkeden 150 bin kişiye karşı yarışacaklar

SERTTAŞ

ANKARA'NIN

BUGÜN NELER OLDU

Herokuldan 5 kişilik 2 takımın katıldığı yarışmada minikler, bilimsel, teknik, matematik ve doğaçlama gibi 7 alanda performans sergileyecek. Yeni teknoloji ve dijital fikirlerin yarışacağı etkinlikte, Ankaralı minikler Türkiye'yi ABD'de temsil edecek. Dünyanın en büyük yeni nesil yarışmalarından olan DI'ı anlatan ve aynı zamanda öğrencilere koçluk yapan Nesibe Aydın Okulu İngilizce öğretmeni Göksu Kuru, "Anasınıfından lise seviyesine kadar yüzlerce öğrenci sahnede ülkeleri için ter dökecek. Ankara'dan benim iki takımım katılıyor. Çizgi roman ve ses efektleri alanından doğaçlama yapacağız. İlk ulusal yarışma ve eleme Şubat 2020'de Antalya'da. Eğer buradaki elemeyi geçersek Mayıs'ta ABD'deki dünya şampiyonluğu için yarışacağız" dedi. Kuru, söz konusu yarışma ve hazırlık aşamalarına dair özetle şunları söyledi:Bu yarışma dünyanın dijital çağda yetenekli çocukları keşfetme ve onları eğitme adına düzenlediği önemli etkinliklerden biri. Özel olarak oluşturulan kulüpte, haftanın belirli saatlerinde hazırlanıyor öğrenciler. Geleceğin meslekleri ve yeni çağa hazırlanırken, yeteneklerini de keşfediyoruz. Aynı zamanda problem çözebilen, hızlı düşünen, yaratıcı fikirler oluşturmalarını sağlıyoruz. Çok heyecanlı ve umutluyuz, kupayı ülkemize, Ankara'ya getireceğiz.yaratıcı çocuklardan biri olan 9 yaşındaki Ayşe Sena Serttaş, "Bu yarışma dünyanın kilitlendiği, bizim gibi yüzlerce öğrencinin kazanmak için fikirlerini yarıştırdığı önemeli bir yarışma. Aylardır hazırlanıyoruz, ders bitiminde yoğun bir çalışma içindeyiz. Kulüpteki takım arkadaşlarımız ile birinci olmak, kupayı Ankara'ya kazandırmak istiyoruz. Çok mesafe aldık, Amerika, Ankara'yı birinci olarak görecek" dedi.