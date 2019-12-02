Ameliyatlarla hayata bağlandı

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Gözündekaşınma ve yara oluşması şikayetiyle 4 yıl önce hekime başvuran 63 yaşındaki Mehmet Gülcü, göz kapağı kanseri olduğunu öğrendi. Nadir görünen kanser Gülcü'ye zor günler yaşattı. Geçirdiği 4 ameliyat ile gözünden temizlenen tümör, bu kez de talihsiz hastanın boynuna ve tükürük bezlerine yayıldı. Ameliyat olmaması halinde önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı söylenen Gülcü, SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar ameliyat oldu.Yüzüne ve çene altına yayılan tümörler temizlenen Gülcü'nün ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor. Göz kapağı tümörlerinin nadir görülen tümörler olduğunu vurgulayan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar, "Bu vakanın özelliği göz kapağı tümörünün o kadar yaygın ve agresif olarak boyuna ve tükürük bezlerine yayılması söz konusuydu. Kanserin boyundaki büyümesine bağlı olarak nefes borusuna baskı yapabilir, kanser sistemik pıhtı atıp vücudun belli yerlerini tıkayabilir, riskleri mevcut. Ameliyat edilmeseydi tümör daha da büyüyüp bu risklere maruz kalabilirdi. Bu hasta ameliyat edilmezse bir süre sonra ölme riski yüksek" diye konuştu. Ameliyatlarla hayata tutunan Gülcü, "Şu an çok iyiyim" dedi.