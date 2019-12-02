Atık toplayıcılarından Kızılay’a kan bağışı

BUGÜN NELER OLDU

Sokakatığı toplayıcıları, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Sokak atığı toplayıcıları, iş yerlerinin bulunduğu İskitler'e gelen Kızılay otobüsünde kan bağışına destek verdi. Atık toplayıcıları, mesailerinin devam ettiği sırada kan bağışı noktasına geldi. Prosedüre uygun olarak önce bağış formu dolduran atık toplayıcıları, ardından doktorla görüştü ve kan bağışında bulundular. Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, gün içinde yaklaşık 200 atık toplayıcısının kan bağışında bulunacağını belirtti. Atık toplayıcılarının sokakta çok zor şartlarda çalıştıklarını, günlük mesai sürelerinin 17-18 saati bulduğunu aktaran Karaman, "Bizim en büyük sorunumuz insanların bizi bilmemesi, tanımaması. Biz de yanlış insanlar olmadığımızı topluma, ülkeye faydalı insanlar olduğumuzun bilinmesi açısından böyle bir kampanyaya destek olmak istedik" diye konuştu.