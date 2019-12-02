Karateciler Madrid’te madalya peşinde

BUGÜN NELER OLDU

İspanya'dadüzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ikinci gününde milli sporcular iki final maçına çıkmaya hak kazandı. Başkent Madrid'de devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler ferdi kata yarı final grubunda 3 Türk karateci tatamiye çıktı. Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 25,74 puanla grubunda ilk sırada yer aldı ve finale yükseldi. 23,88 puan alan Emre Vefa Göktaş ile 23,66 puan toplayan Enes Özdemir ise turnuvaya veda etti. Tokyo 2020 olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş da ikinci gün final bileti alan diğer sporcu oldu. Kumite 84 kiloda mücadele eden milli karateci, 2016 dünya şampiyonu Japon Ryutaro Araga'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.Bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü kez finale yükselen Aktaş, organizasyonun Dubai ve Şangay ayaklarında şampiyon olmuştu.Turnuvada madalya maçlarına çıkacak milli sporcular ve rakipleri şöyle:- Ali Sofuoğlu-Damian Quintero (İspanya) / Ferdi kata - Ömer Abdurrahim Özer-Amir Mehdizadeh (İran) / Kumite 67 kilo - Uğur Aktaş-Daniyar Yuldashev (Kazakistan) / Kumite 84 kilo - Serap Özçelik Arapoğlu-Bakhriniso Babaeva (Özbekistan) / Kumite 50 kilo - Tuba Yakan-Yassmin Attia (Mısır) / Kumite 55 kilo- Eray Şamdan- Jovanni Martinez (Venezuela) / Kumite 60 kilo -Türkiyeİtalya / Erkekler kata