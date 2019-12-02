Keçiörengücü kayıp istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Ankara ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik direktörü Hamdi Yılmaz, Altınordu maçı galibiyetinden sonra, "Çok koşan, iyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık" dedi. Ligin 13. haftasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Keçiörengücü'nün hocası Yılmaz, "Çok zorlu bir rakiple oynadık. İlk yarı ortada geçse de ikinci yarı her iki takım da kesin gol pozisyonları buldu. Oyunu koparabilirdik. Rakibimizde beraberliği yakalayabilirdi. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bundan sonrada bu oyunumuzu devam ettirip maçlarımıza 3 puan için çıkacağız. Artık belli oldu ki biz de ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz. Bunun için puan kayıplarına tahammülümüz yok. Kendi felsefemizi, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman maçlardan puan ve puanlar ile ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.