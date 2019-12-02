Resim ve müzik ortak dillerı oldu

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BUGÜN NELER OLDU

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye ve Yemen uyruklu bazı aileler, Altındağ'a yerleşti. Sivil toplum ve yardım kuruluşlarınca sağlanan imkanlarla yaşadıkları semtlerde en yakın okullara kaydedilen çocuklar, eğitim ve öğretime başlama imkanına kavuştu. Altındağ'daki Piri Reis İlkokulu'nda tamamı Suriye ve Yemenlilerden oluşan 16 çocuk, aynı sınıfta öğrenim hayatına başladı. Birkaç Türkçe kelimeyle birinci sınıfa giden öğrenciler, ilk zamanlarda öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandı. Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, çocuklarla resim ve müzik aracılığıyla iletişim kurmayı denedi. Öğrencilerden olumlu dönüş alınması üzerine derslere bu şekilde devam eden Yılmazoğlu, bu sayede çocuklara Türkçeyi sevdirdi. Derslerinden kalan zamanlarında müzikle ilgili çalışmalara da katılan öğrenciler, öğretmenlerinin ve okul idaresinin desteğiyle bir koro oluşturarak, çeşitli etkinliklerde sahne aldı.Yılmazoğlu, 2016 yılı eğitim dönemi başladığında sınıfta diyalog kuramadığı öğrencilerle resim çizerek ve müzikle iletişime başladığını söyledi. Derslerde "Susun, lütfen beni dinleyin" diye seslendiği çocukların hiçbirinin ilk başta kendisine karşılık vermediğini belirten Yılmazoğlu, "Ben de türkü söylüyordum. Çocuklar sesimi çok sevdikleri için susuyorlardı. Ertesi gün o türküyü bir şekilde öğrene- rek gelmiş oluyorlardı" dedi. Anlatmak istediklerini resimle ifade etmeye çalıştığını ve çocuklara "Hepiniz birer öğretmen oldunuz, birbirinize anlatıyorsunuz" dediğini aktaran Yılmazoğlu, bu şekilde öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunduğunu anlattı. Öğrencilerin müziğe ilgisinden dolayı geçen yıl koro oluşturmaya karar verdiklerini vurgulayan Yılmazoğlu, şunları kaydetti: "Öğrenciler türkü söylemekten çok mutlu. Türkçeyi daha iyi öğrendiklerini ve Türk kültürüne uyum halinde olduklarını görüyoruz. Koroya Grup Entegre adını verdik. Öğretmenliğin hazzını yaşadığım sınıf, bu sınıf oldu"Okul Müdürü Ayhan Irmak sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bölgede bulunan okuldaki 195 öğrenciden 105'inin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi. Irmak, okuldaki etkinliklerde bütün öğrencilerin aktif rol almasını sağladıklarını, öğretmenlerin büyük bir özveriyle çocukların uyum sorununu atlatmasında pay sahibi olduğunu söyledi.8 yaşındaki Sariye Absi, öğretmenlerinin desteğiyle hem Türkçe öğrendiklerini hem de müzik grubu kurduklarını belirterek, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı. 10 yaşındaki Hane Gadir de büyüyünce öğret- men olmak istediğini söyledi. Öğrencilerden 9 yaşındaki Jana Alsaedi ise 5 yaşında resim yapmaya başladığını ve öğretmeni sayesinde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu anlattı