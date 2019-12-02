BUGÜN NELER OLDU

Bugünedek pek çok sanat dalından yüzlere sanatçının sergisine ev sahipliği yapan Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, farklı ülkelerden sanatçılar ile Türk sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. 13 sığınmacı, 6 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı "Sanatçının göçü, sanatın gücü" isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 8 Aralık tarihine kadar açık kalacak. Altındağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi ile İstanbul Suriye Dostluk Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sergide, 13 sığınmacı, 6 Türk sanatçının, 38 adet çağdaş ve klasik sanatlar üsluplu tablosu ile12 adet heykel olmak üzere, toplam 50 adet eser yer alıyor.