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SAVDES’in gözü külliye ve ’de

Giriş Tarihi: 2.12.2019
SAVDES’in gözü külliye ve TBMM’de
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan sivil devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ile statü ve çalışma koşullarına yönelik karşılaşılan sorunların çözümü için son viraja girildi. 25 bin sivil devlet memurunun gözü kulağı artık Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. SAVDES-SEN Genel Başkan Tuncay Cengiz, "MSB tarafından torba yasa teklifleri hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu" dedi.
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SAVDES’in gözü külliye ve TBMM’de
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