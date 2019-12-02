SAVDES’in gözü külliye ve TBMM’de

lli

BUGÜN NELER OLDU

MiSavunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan sivil devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ile statü ve çalışma koşullarına yönelik karşılaşılan sorunların çözümü için son viraja girildi. 25 bin sivil devlet memurunun gözü kulağı artık Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. SAVDES-SEN Genel Başkan Tuncay Cengiz, "MSB tarafından torba yasa teklifleri hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu" dedi.