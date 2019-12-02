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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Ankara- Ayaş Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlhan Ş. kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan Tuğba A. ile İlhan Ş. yaralandı. Kazayı gören Özel Harekat Polisleri yaralılara yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan Özel Harekat Polislerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan İlhan Ş.'nin kolu koptu. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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