‘Transfer yasağı kalkmalı’

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 5-0 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iç açıcı açıklamalar yapmadı. Kaplan,şeklinde konuştu.Özellikle 2 ve 3. bölgede çok oyuncu ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kaplan, "Biz zaten kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. İnşallah transfer yasağını kaldırarak çok farklı bir Ankaragücü yaratmak istiyoruz. Bazı şeyleri 4 maç sonra oturup oyuncu, yönetim, başkan değerlendirip bir karar almamız lazım" ifadelerini kullandı.