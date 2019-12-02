‘Transfer yasağı kalkmalı’

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 5-0 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iç açıcı açıklamalar yapmadı. Kaplan, "Çok şeyi değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Üzgünüz, taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Belki geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı ama eksikliklerimiz de var. Biz önümüzdeki 4 maçı da bitirip, inşallah transfer yasağını da kaldırsak bizim çok şeyi değiştirmek istediğimizi görüyoruz"
şeklinde konuştu.
BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ
Özellikle 2 ve 3. bölgede çok oyuncu ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kaplan, "Biz zaten kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. İnşallah transfer yasağını kaldırarak çok farklı bir Ankaragücü yaratmak istiyoruz. Bazı şeyleri 4 maç sonra oturup oyuncu, yönetim, başkan değerlendirip bir karar almamız lazım" ifadelerini kullandı.