Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu

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BUGÜN NELER OLDU

Kiokumayan çocuk kalmasın ilkesiyle yola çıkan Mamak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde başlattığı "Bir Kitap, Bir Yazar" söyleşileri kapsamında yazarlar Emine Batar ve Canan Olpak Koç'u Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşturdu. Mamak İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye öğrencilerin ilgisi yoğundu. Emine Batar "Islıkla Çağrılan", Canan Olpak Koç da "Okuma Halleri" adlı kitapları ve yazarlık hakkında merak edilenleri anlattı. "Bir Kitap, Bir Yazar" projesi ile yıl boyunca Türk edebiyatının önemli isimleriyle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Asırlardır insanlar yazıp çizmekte, sözcüklerle büyük işler başarmaktadır. Milyonlarca kitap kütüphanelerin raflarında yer bulurken belki de onlardan daha fazlası kimsenin ruhuna dokunmadan yitip gitmiştir. Herkes mutlaka bir şeyler yazmıştır. Hepimizin içinde bir yazar vardır. Yalnızca bazıları derin bir uykudadır o kadar. Onları canlandırmaksa bizlerin elinde" dedi. Köse, "Hem yazmanın hem okumanın önemini bizlerle paylaşan yazarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.