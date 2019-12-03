Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Esnaf bölgenin en önemli yatırımcıları

Esnaf bölgenin en önemli yatırımcıları

’ta halkın en hızlı şekilde hizmet alması için sokakları gezen Başkanı Köse, halkı dinliyor. Esnaf ziyaretlerini devam ettiren Başkan Köse, ziyaretlerde halkın taleplerini dinliyor, projeleri anlatıyor

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Esnaf bölgenin en önemli yatırımcıları
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, çarşı içi esnafını ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Köse, "Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bölgemizin en önemli yatırımcıları olan esnaflarımızın istek ve taleplerini birinci ağızdan dinliyoruz" dedi. Mamaklıların hizmet beklentilerine, hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık esnaf bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Köse şunları söyledi: "Ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. En etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı vatandaşlarımızın arasında geçiyoruz. Böylelikle yürütülen belediyecilik hizmetlerinin vatandaş ve esnaf nezdinde nasıl karşılık bulduğunu yerinde değerlendirme imkanı buluyor, çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf bölgenin en önemli yatırımcıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN