‘Hamza hocadan memnunuz’

SÜPER Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, "Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz"
dedi. Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesi sonrası çıkışa geçtiklerini hatırlatarak, "Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak devam ediyoruz. Hamza hoca ile 4 haftada aldığımız 8 puan, çalışmanın, teknik ve taktik bilginin sonucu. Hocamız maçta müdahaleleriyle yine farkını gösterdi"
şeklinde görüş belirtti.
BU GRAFİK DEVAM ETMELİ
Cavcav, cuma günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç için de, "Şimdi rakip Fenerbahçe. Yeter ki biz sahada Gençlerbirliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip Kasımpaşa maçındaki gibi İstanbul'dan mutlu dönmeliyiz"
dedi.