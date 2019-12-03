İlhan Parlak Yerköyspor’da!

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SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen İlhan Parlak, futbola adım attığı kulüp olan Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve tecrübelerini paylaşan İlhan Parlak, kendisinin de futbola Yerköyspor'da başladığını dile getiren İlhan Parlak, çok çalışma ile iyi yerlere gelebileceklerini söyledi. Parlak,dedi. Kulüp yöneticileri ile de görüşen Parlak sözlerine şu şekilde devam etti:Yerköy Spor futbol şube sorumlusu Berat Tolga Turaç, İlhan Parlak'ın akademiyi ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Turaç,ifadelerini kullandı.