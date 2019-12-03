İlhan Parlak Yerköyspor’da!

SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen İlhan Parlak, futbola adım attığı kulüp olan Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve tecrübelerini paylaşan İlhan Parlak, kendisinin de futbola Yerköyspor'da başladığını dile getiren İlhan Parlak, çok çalışma ile iyi yerlere gelebileceklerini söyledi. Parlak, "Gerek derslerinizde gerekse antrenmanlarınız da iyi bir çalışmayla çok başarılı olacaksınız. Bu ziyaret beni çok duygulandırdı. Futbola ben burada bu kulüpte başladım. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz"
dedi. Kulüp yöneticileri ile de görüşen Parlak sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu çocuklar için yaptığınız çalışmalardan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için maddi ve manevi elimizden gelen desteği vereceğimize hiç şüpheniz olmasın. Altyapıdaki bu çocuklarımızı Ankara'da bir lig maçımızda ağırlamak isterim."
TURAÇ: İLHAN GİBİLER ÇIKMIYOR
Yerköy Spor futbol şube sorumlusu Berat Tolga Turaç, İlhan Parlak'ın akademiyi ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Turaç, "Türk futbolunun son dönemde geldiği durumu göz önüne aldığımızda bu durumun asıl nedeni İlhan Parlak gibi değerleri çıkaramamak olduğunu görüyoruz. Yerköy Spor olarak bu milletin çocuklarını bu ülkenin futboluna kazandırmak için elimizden geleni yapacağız"
ifadelerini kullandı.