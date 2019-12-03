Otopark duvarı tabloya dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'NIN tarihi mekanlarından Ankara Kalesi'ndeki trafik sorununu çözen Altındağ Belediyesi, ziyaretçiler için ücretsiz otopark haline getirdiği Ulus İlk Meclis Ortaokulu'nun bahçesini de renklerle canlandırdı. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi resim kursiyerleri, hocaları Züleyha Kabasakaloğlu ile birlikte otoparkın duvarlarını Altındağ'ın tarihi ve kültürel değerleriyle donattı. Resim kursunu merkezden çıkarak açık alanda yapan Altındağlı kadınlar, hünerlerini bu kez de otopark duvarlarında gösterdi. Ankara Kalesi'nden Çerkeş Sokak'a, Hamamönü'nden Suluhan'a kadar Altındağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini unutmayan Altındağlı kadınlar, duvarlara Altındağ'ın sembollerini resmetti. 3 gün süren çalışma sonrasında tamamlanan ve rengarenk olan otoparkın duvarları, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Resim kursiyeri Halime Aytaç (59), 4 yıldır Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olduğunu, 1 yıldır ise resim kursuna gittiğini söyledi. Resim yapmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Aytaç, bu çalışmada katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi. Kursiyer Seher Özsoy (35), "4 yıldır resim kursuna geliyorum. Bugün tuval yerine duvar boyadık. Otoparka gelen ziyaretçiler görünce şaşırıyorlar ama çok beğeniyorlar. Çok keyifli bir çalışma oldu" dedi.