YDS Braille alfabesiyle hazırlansın

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GÖRME engelli rehberlik öğretmeni İbrahim Elibal, akademik kariyerine devam edebilmek için Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) görme engelliler için yeniden düzenlenmesini istediğini, en büyük idealinin bir üniversitede bilim üretmek olduğunu söyledi. Üniversitede okurken 1991'de görme yetisini kaybeden 48 yaşındaki Elibal, Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Elibal, daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2000'den bu yana uzman psikolojik danışman olarak çalışan Elibal, 7 yıldır da Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulunda görev yapıyor.Elibal, sınavlara kendilerine verilen okuyucuyla girdiklerini, bu kişilerin bazen hızlı ya da yavaş okuduğunu, bu nedenle anlaşılmayan durumların olduğunu kaydetti. Görme engellilere uyumlu, algısı kolay soru tekniklerinin olması gerektiğini dile getiren Elibal, sınavların Braille alfabesiyle hazırlanmasını ve okumasını kendisinin yaptığı sınavlara girmeyi istediğini vurguladı.