Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle’de Bora Duran konser verdi

Yenimahalle’de konser verdi

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Yenimahalle’de Bora Duran konser verdi
YENIMAHALLE Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında pop müziğin beğenilen ismi Bora Duran ile engelli vatandaşları bir araya getirdi. Engellerin ortadan kaldırılması ve engelli bireylerin yaşadığı sorunlara farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen konser öncesinde salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara, ışıldak ve "Engel olmazsak engel kalmaz" yazılı anahtarlıklar dağıtıldı. Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi kursiyerleri ve Yüzme Havuzları personellerinin ortaklaşa sergilediği dans gösterisi ile başlayan konserde, ihtiyaç sahibi aileler için 12 adet tekerlekli sandalye de dağıtıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle’de Bora Duran konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN