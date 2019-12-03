Yenimahalle’de Bora Duran konser verdi

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında pop müziğin beğenilen ismi Bora Duran ile engelli vatandaşları bir araya getirdi. Engellerin ortadan kaldırılması ve engelli bireylerin yaşadığı sorunlara farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen konser öncesinde salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara, ışıldak ve "Engel olmazsak engel kalmaz" yazılı anahtarlıklar dağıtıldı. Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi kursiyerleri ve Yüzme Havuzları personellerinin ortaklaşa sergilediği dans gösterisi ile başlayan konserde, ihtiyaç sahibi aileler için 12 adet tekerlekli sandalye de dağıtıldı.