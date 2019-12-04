Faizler indi, mülk sahipleri de indirim yapsın

BUGÜN NELER OLDU

KONUT kredi faizlerindeki indirimlere rağmen vatandaşların halen faizleri yüksek bularak taleplerini ertelediğini dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların ev sahibi olması, mevcut konut stokunun eritilmesi ve inşaat sektörünün yeniden hareketlenmesi için bankaların konut kredi faizlerini düşürmesi hayati önem taşıyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren, MB'nin faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi faizlerinin yüzde 0,98-0,99 oranlarına çekilmesi piyasayı hareketlendirdi. Ancak ev almak isteyen vatandaşların büyük bir kısmı faizleri halen yüksek bulduğu için konut talebini erteliyor. Vatandaşlarımızın başını sokacağı bir ev alabilmesi için konut kredi faizleri biraz daha düşürülmeli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 0.60 seviyelerindeki konut kredi faizlerine mutlaka geri dönülmeli" dedi.Satışların artması için bankaların yanı sıra mülk sahiplerinin de makul miktarda indirime gitmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Kredi faiz oranlarının düşmesini fırsat bilen bazı konut sahiplerinin fiyatları yukarı çekmesi de konut satışlarının beklenenin altında gerçekleşmesine sebep oldu. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmak akıl karı değil. Döviz kurlarının ve enflasyonun düşüş eğilimi gösterdiği bir dönemde bu kadar konut stoku varken fiyatları artırmak mantıksız. Bankaların yaptığı faiz indirimine destek olarak mülk sahipleri de makul oranlarda indirime giderse piyasa hareketlenir" diye konuştu.