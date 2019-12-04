Keçiörengücü dağıldı

YENI Malatya Stadı'nda oynanan maça ev sahibi hızlı başladı. Başkent ekibinin yarı sahasını abluka altına alan Malatya ekibi aradığı gole 28. dakikada ulaştı. Meny'in ceza sahasında Fofana'yı düşürmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Eren Tozlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 33'te Eren'in pasıyla hareketlenen Guilherme, topu ağlara gönderdi: 2-0. 52'de ceza sahasında topla buluşan Hasan, kaleci Ufuk'un soluna vurdu: 2-1. 54'te Fofana'nın açtığı ortaya müdahale etmek isteyen Cihan, topu kendi kalesine gönderdi: 3-1. TFF 1. Lig'de rakiplerine geçit vermeyen başkent ekibi rövanş öncesi zor durumda kaldı.