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Nuri iki ameliyattan sonra görmeye başladı

Tornavida batması nedeniyle görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki işitme engelli , gerçekleştirilen başarılı iki operasyonla yeniden görmeye başladı

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Nuri iki ameliyattan sonra görmeye başladı
3 yaşındayken işitme engeli tanısı konan ve cihaz ile duyabilen 4. sınıf öğrencisi Nuri Yüksel, evlerinde yaşanan bir kaza sonrası tek gözünde görme yetisini kaybetti. Gerçekleştirilen bir dizi operasyonun ardından yüzde 50-60 seviyesinde görme yetisine kavuşan Yükselkazanın olduğu akşam annesinin kendisinden yatmasını istediğini, buna sinirlenerek işitme cihazını kulağından çıkartıp odasına gittiğini belirtti. Yüksel "Şimdi görebiliyorum. Hocam sayesinde çok iyi görmeye başladım" dedi.

GÖRME SEVİYESİ ARTACAK
Ameliyatı gerçekleştiren özel hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Merih Önol, Yüksel'in gözünün dikey yaralandığını belirterek, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Çok şanslı bir şekilde gözün merceğine değmemiş tornavida. Yaklaşık 2 hafta oldu ameliyat yapılalı. Olay olduktan sonra hiç görmüyordu, sadece ışık hissi vardı. Şimdi, onda beş oranında görmeye başladı. Merceğe değme olmadığından katarak da gelişmedi. Tornavida, kenardan batmış içeri kadar, göz dokularını da birlikte sürüklemiş.

EV KAZALARINA DİKKAT
PROF. Dr. Merih Önol, ev kazalarının gözde oluşabilecek yaralanmalarda önemli bir yer tutabildiğini, bu yüzden çok dikkatli olunması, tehlikeli olabilecek hiçbir şeyin dikkatten kaçırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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Nuri iki ameliyattan sonra görmeye başladı
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