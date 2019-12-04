Nuri iki ameliyattan sonra görmeye başladı

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3 yaşındayken işitme engeli tanısı konan ve cihaz ile duyabilen 4. sınıf öğrencisi Nuri Yüksel, evlerinde yaşanan bir kaza sonrası tek gözünde görme yetisini kaybetti. Gerçekleştirilen bir dizi operasyonun ardından yüzde 50-60 seviyesinde görme yetisine kavuşan Yükselkazanın olduğu akşam annesinin kendisinden yatmasını istediğini, buna sinirlenerek işitme cihazını kulağından çıkartıp odasına gittiğini belirtti. Yüksel "Şimdi görebiliyorum. Hocam sayesinde çok iyi görmeye başladım" dedi.Ameliyatı gerçekleştiren özel hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Merih Önol, Yüksel'in gözünün dikey yaralandığını belirterek, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Çok şanslı bir şekilde gözün merceğine değmemiş tornavida. Yaklaşık 2 hafta oldu ameliyat yapılalı. Olay olduktan sonra hiç görmüyordu, sadece ışık hissi vardı. Şimdi, onda beş oranında görmeye başladı. Merceğe değme olmadığından katarak da gelişmedi. Tornavida, kenardan batmış içeri kadar, göz dokularını da birlikte sürüklemiş.. Dr. Merih Önol, ev kazalarının gözde oluşabilecek yaralanmalarda önemli bir yer tutabildiğini, bu yüzden çok dikkatli olunması, tehlikeli olabilecek hiçbir şeyin dikkatten kaçırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.