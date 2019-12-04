Ormanda fidanlar toprakla buluştu

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TÜRKIYE İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Geleceğe Nefes' seferberliği kampanyası kapsamında iki bine yakın fidanı toprakla buluşturdu. Tören Gölbaşı'nda bulunan İNTES Hatıra Ormanında gerçekleştirildi. İNTES'in 2009 yılından beri Ağaçlandırma ve Erozyonu Önleme Kampanyasına destek olmak adına toplantılarında plaket takdimi yerine fidan diktiğini, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İNTES Hatıra Ormanı'nda ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğünü belirten İNTES Başkanı Celal Koloğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sendikamıza tahsis edilen bu güzel ormanımızda 2016 yılından bu yana ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız" dedi. İlk fidanı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Koloğlu ile birlikte dikti.