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kışa hazır

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Pursaklar Belediyesi kışa hazır
PURSAKLAR Belediyesi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer çok sayıda ekip ve ekipman ile mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılmasını amaçlıyor. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik Müdürlükleri de kış öncesi aldıkları önlemlerle kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı şekilde geçmeyi planlıyor.
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Pursaklar Belediyesi kışa hazır
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