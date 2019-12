Umudun Kanatları’na Sincan’da büyük alkış

BUGÜN NELER OLDU

ENGELLILERE yönelik farkındalığı arttırmak ve onları günlük yaşama dahil etmek için önemli projelere imza atan Sincan Belediyesi, yeni çalışmalarla "Umudun Kanatları"na kucak açmaya devam ediyor. Çeşitli sportif etkinlikler, satranç dersleri, el işi sergiler ve sema gösterisinin yanı sıra şimdi de tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladılar. İlk kez sahneye çıkan Umudun Kanatları, "Tepetaklak bi dünya" adlı oyun sergileyerek destek verildiğinde aşılamayacak engel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan "Umudun Kanatları" grubu, hafta içi her gün tiyatro derslerine katılıp eğitim alıyor. Eğitimlerin sonunda "Tepetaklak Bi Dünya" isimli oyunla tiyatro sahnesine çıkan "Umudun Kanatları" grubu, seyircilerden tam not aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda seyirciler arasındaydı. Programın ardından Umudun Kanatları, Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.