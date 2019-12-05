Başkan Oğuz’dan ‘Engelsiz Kafe’ müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediyesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile engelli bireyler ve aileleri katıldı. Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, merkeze devam eden tüm yaş gruplarından engelli bireyler tarafından birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Engelli bireylerin elemeği göz nuru el sanatları ürünleri ve resimlerinden oluşan sergiler açıldı. Engelli bireylerin okuduğu şiirler, söyledikleri türküler ve gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Engelli miniklerin ayrıca 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde oluşturduğu Ay Yıldız gösterisi de salondakilerden büyük alkış aldı. Engelli bireylerden oluşan koronun program sonunda söylediği "Ölürüm Türkiyem" şarkısı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programı izleyen bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, engelli bireylerin azim ve coşkuları "Burada engel yok" dedirtti.